"خسارته خسارة كبيرة".. بهذه الكلمات هالة صدقي تنعي السيناريست الراحل وحيد حامد

Advertisements

نعت الفنانة هالة صدقي السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة هالة صدقي صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت عليها قائلة :"انعي بكل الحزن الأستاذ المفكر والكاتب العظيم وحيد حامد، أول جندي ضد الإرهاب، خسارته خسارة كبيرة".



وكانت آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف.