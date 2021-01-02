تعرف علي سعر الدولار اليوم السبت 2-1-2020 في البنوك المصرية

السبت 02/يناير/2021 - 09:27 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 2-1-2020 في البنوك المصرية بسبب العطلة الأسبوعية والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي حوالي 15.66 للبيع و15.79 للشراء.

وسجل سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي  وبنك مصر إيران،  والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد،  والبنك التجاري الدولي،  وكريدي أجريكول.


وسجل في بنك الاسكندرية 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع،  بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي  والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


من جانب أخر حققت أسعار الدولار أكبر خسارة سنوية منذ 2017، بالرغم من ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بعد أن كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين.

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