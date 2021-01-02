تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبى

إستقر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به المارد الأبيض مواجهة إنبي اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.





ومن المُتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى : محمد أبو جبل.





خط الدفاع : حمزة المثلوثي ، محمد عبدالغني ، محمود الونش ، أحمد فتوح.





خط الوسط : إمام عاشور ، طارق حامد ، يوسف أوباما.





خط الهجوم : أشرف بن شرقي ، أحمد سيد زيزو ، حميد أحداد.





يُذكر أن الزمالك يفتقد في هذه المباراة لجهود الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد بالإضافة إلى ترك حازم أمام معسكر الفريق بسبب وفاة والدته.



