هكذا تظهر سوسن بدر في فيلم "وقفة رجالة"

السبت 02/يناير/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



تُشارك الفنانة سوسن بدر في فيلم "وقفة رجالة"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، والفيلم من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير الجاري، وهو من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

فيلم "وقفة رجالة"، بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل، صفاء الطوخي، إيمان السيد، والمطرب أبو الذى يغنى أغنية خلال الأحداث.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي حول اجتماع أربعة أصدقاء منذ الدراسة بعدما مر الزمن عليهم لكي يقفوا بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ثم يسافرون لإحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وفى سياق آخر، تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة في بطولة مسلسل "بين السماء والأرض"، وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، بطولة هاني سلامة، غادة عادل، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، ندى موسى، نورهان، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.


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