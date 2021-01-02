ميلان ينافس برشلونة على صفقة الموسم

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بشأن إحدى الصفقات التي يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الحصول عليها خلال الميركاتو الشتوي.









وقالت صحيفة " سكاي سبورتس " الإيطالية أن ميلان ينافس البلوجرانا على ضم الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي للحصول على توقيعه.









وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل وهو الذي كان على رادار برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي بناء على طلب من المدير الفني الهولندي رونالد كومان لكن إدارة النادي الفرنسي رفضت إتمام الصفقة.



