أسعار الأسماك اليوم السبت 2-1-2020 .. كيلو "البلطي المزارع" بـ 18 جنيه

السبت 02/يناير/2021 - 09:22 ص
اسعار الاسماك
اسعار الاسماك
الفجر الإقتصادي

تراجعت أسعار الأسماك مع بداية العام الجديد ، وسجلت الأسعار إنخفاضاً ملحوظاً ووصلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر  البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 16 – 18 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها للكيلو، وسعر البلطى المزارع "2" ليتراوح بين 14 – 15 جنيها للكيلو مقابل  14-15.5، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، ومرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 38-42، والبورى "2" يتراوح 28-32 جنيها للكيلو، وترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210  جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها   .

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 480 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 370 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.

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