أسعار الأسماك اليوم السبت 2-1-2020 .. كيلو "البلطي المزارع" بـ 18 جنيه





تراجعت أسعار الأسماك مع بداية العام الجديد ، وسجلت الأسعار إنخفاضاً ملحوظاً ووصلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 16 – 18 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها للكيلو، وسعر البلطى المزارع "2" ليتراوح بين 14 – 15 جنيها للكيلو مقابل 14-15.5، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.





وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، ومرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.





وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 38-42، والبورى "2" يتراوح 28-32 جنيها للكيلو، وترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها .



