أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 2-1-2020









ننشر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 2-1-2020 ، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 24 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و31 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 19 إلى 20 جنيها.









وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و4.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.





وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 31 و 32 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 36 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.







