أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 2-1-2020
السبت 02/يناير/2021 - 09:00 ص
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم السبت 2-1-2020 ، حيث تحرص الدولة دوما علي توفير اللحوم في الأسواق ومنافذ البيع .
وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.
تراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ١٠٠ إلى ١٨٠ جنيهًا ، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين ١٠٠إلى ١٨٠جنيهًا وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين ٨٥ إلى ١٧٠جنيها، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين ٧٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٨٩إلى ١٨٥ جنيهًا.