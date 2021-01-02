أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 2-1-2020

إستقرت أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم السبت 2-1-2020 ، حيث تحرص الدولة دوما علي توفير اللحوم في الأسواق ومنافذ البيع .





وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.







