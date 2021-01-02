برونو فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ مع مانشستر يونايتد

واصل الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز مستوياته المميزة والمبهرة مع فريق نادي مانشستر يونايتد وذلك بعد أن سجل هدف فوز الشياطين الحمر على أستون فيلا في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس الجمعة لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.









وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات أن برونو سجل تسعة ركلات جزاء في الدوري الانجليزي منذ فبراير 2020 أكثر من أي لاعب آخر.









في الوقت الذي تمكن فيه اللاعب من تسجيل ثمانية عشر هدفاً خلال ستة عشر مباراة بالدوري الانجليزي مع إشتراكه في 100 هدف خلال 113 مباراة منذ موسم 2017-2018.



