أسعار الخضروات اليوم السبت 2-1-2020 في سوق العبور

السبت 02/يناير/2021 - 08:45 ص
اسعارالخضروات اليوم
اسعارالخضروات اليوم
الفجر الإقتصادي
استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت 2-1-2020 ، ومازالت أسعار الخضروات في منتاول الجميع وفيما يلي نستعرض أسعار الخضروات طبقاً لأخر تحديث كالاتي :

أسعار الخضروات اليوم السبت 2-1-2020

سجلت أسعار الطماطم نحو 1.5-3 جنيهات والبطاطس تتراوح بين 0.5 - 1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو.
 
وسجلت أسعار البطاطا ما بين1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو. تراوحت أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، سعر كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.  والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو. 

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