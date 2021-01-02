تفاصيل شخصية صبري فواز في فيلم "أهل الكهف"

Advertisements





يُشارك الفنان صبري فواز فيلم "أهل الكهف"، و يُجسد خلاله دور وزير شرير يُشجع على القتل والعداوة بين محمود حميدة وخالد النبوي، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.





فيلم "أهل الكهف" بطولة محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربيني.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة السينمائية فيلم "آخر ديك في مصر"، وهو بطولة هالة صدقي، مي عمر، انتصار، أحمد حلاوة، شيماء سيف، ملك قورة، ليلى عز العرب، محمد ثروت، محمد سلام، محمد على رزق، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.









