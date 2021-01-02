موهوب المقاولون العرب على رادار سبورتنج لشبونة

وافقت إادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على طلب سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل خضوع واحد من نجوم الفريق لفترة معايشة لمدة أسبوع تحسباً لإمكانية التفاوض حول ضمه.









وكان اللاعب يوسف حسن قد حصل على دعوة لقضاء معايشة في الفريق البرتغالي عن طريق وكلائه في الوقت الذي أكد فيه محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة أن سبورتج طلب اللاعب خلال شهر فبراير القادم.









وفي تصريحات صحفية أكد عادل أن مجلس الإدارة رحب بالأمر بالإضافة إلى موافقة عماد النحاس المدير الفني للفريق حيث يسعى النادي لتكرار التجارب السابقة الناجحة على غرار النني ومحمد صلاح.



