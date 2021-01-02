أسطورة ليفربول يرشح ثنائي ناري لخلافة محمد صلاح

السبت 02/يناير/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
رشح ديتمار هامان لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب ألمانيا أن الدولي المصري محمد صلاح يجب عليه التفكير جدياً قبل إتخاذ قرار الرحيل عن قلعة الريدز.


وفي تصريحات صحفية أدلى بها لموقع ستاديوم استرو قال هامان أنه يوجد إثنين من أفضل الاجنحة في العالم يُمكن لهم تعويض محمد صلاح في حالة رحيله عن الريدز.


وأضاف:" سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ الألماني لعب من قبل في أرسنال وبنفس المستوى الذي قدمه صلاح أثناء لعبه في بازل السويسري".


وأنهى:" كما يوجد كينجسلي كومان الذي تألق مع العملاق البافاري وساهم في حصول الفريق على الخماسية التاريخية لكن لا أعتقد أن أي منهما يرغب في الرحيل عن البايرن".

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