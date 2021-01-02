ليلى أحمد زاهر تكشف لـ"الفجر الفني" سبب تصويرها فيديوهات على تطبيق "تيك توك"

Advertisements



كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن سبب تصويرها فيديوهات على تطبيق "تيك توك" بصورة مستمرة.



وقالت لـ "الفجر الفني": "لما بكون زهقانة بسلي نفسي وقتي وبصور فيديوهات على التطبيق".



وعن ردود الافعال حول مسلسلها الآخير " الفتوة " قالت ليلى: "الحمد لله كانت ردود الأفعال جميلة والتجربة كانت ممتعة.. والجمهور أعجبه دوري".



يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الفتوة"، الذى تدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.







مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.













