دنيا ماهر تكشف عن موعد طرح فيلم "بـ100 وش"





وأشارت إلى أنها تشارك في مسلسل اجازة مفتوحة، وتتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور"



وعن ردود الأفعال عن مسلسل بـ"100 وش" قالت دنيا :" ردود الافعال كانت رائعة وأسعدتني كثيراً " .



يذكر أن أخر أعمال دنيا ماهر مشاركتها فى مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.



كشفت الفنانة دنيا ماهر عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة القادمة، وأعربت عن سعادتها بنجاح مسلسل بـ100 وش .وقالت لـ"الفجر الفني": نعمل حاليًا على فيلم بـ100 وش وسيطرح في عيد الفطر إن شاء الله،".