دنيا ماهر تكشف عن موعد طرح فيلم "بـ100 وش"

السبت 02/يناير/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


كشفت الفنانة دنيا ماهر عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة القادمة، وأعربت عن سعادتها بنجاح مسلسل بـ100 وش .

وقالت لـ"الفجر الفني": نعمل حاليًا على فيلم بـ100 وش  وسيطرح في عيد الفطر إن شاء الله،".

وأشارت إلى أنها تشارك في مسلسل اجازة مفتوحة، وتتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور" 

وعن ردود الأفعال عن مسلسل بـ"100 وش" قالت دنيا :" ردود الافعال كانت رائعة وأسعدتني كثيراً " .

يذكر أن أخر أعمال دنيا ماهر مشاركتها فى مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.

أخبار تهمك

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يغادر معسكر الفريق بسبب وفاة والدته

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 17 ساعة

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

مبلغ خرافي.. الزمالك يحدد سعر الاستغناء عن مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد التصريحات الأثيوبية.. أديب: "مش عايزين ندخل مرحلة العداوة"

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ وائل الإبراشي من داخل المستشفى

منذ حوالي 7 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

03:34 ص

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»