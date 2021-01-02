أبو الليف يفاجئ جمهوره بطرح أغنية "عيب كده"

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طرح النجم نادر أبو الليف أغنيته الجديدة "عيب كده"، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" .



والأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين، وتوزيع بيرم، وميكس أسامة عبدالهادي.





وتقول كلمات الأغنية:"ماشي دغري ومتاكل حقي

ولا بنطق....ي حوسه حلى بعيد عني و ذقي ...صاجي إتطبق...إكمني ماليش ضهر ولا واسطي متسوح....يبقى وسع شوف حالك ي أسطي ....روح روح... ليه معاندة معايا بس ي دنيا ليه وملطشه...حاطه ليه نقرك بنقري وقلبي عاملاه ملطشه....سانه ليه نابك عليا و هات ف جسمي عضعضه...قافلة ليه الدُومنة ليا و كل سككي معقده....كل همك تفرميني و جوة خلاطك ترميني..للخسيس بترجي زهرك والأصيل بالمنفضه....وأما وقت الشدة أعوزك تحلقيلي وتلوي بوزك....قفشه وصدرتيلي ضهرك لفي وشك عيب كدة

محلمتش انا بقصر و عزبة...ولا ڨلا......حتى أقصى طموحي ي ناس فزبة ...بمنفلا....بطلع من نقره لدحديره

حبساني حابسه....علطول لبسالي التكشيرة ...وفوقي كابسه".





