أحمد سعد يكشف لأول مرة عن موعد زواجه

السبت 02/يناير/2021 - 06:37 ص
بوابة الفجر


كشف الفنان أحمد سعد عن موعد زواجه، النقاب عن حسمه قرار الزواج السنة الحالية، مضيفًا: "هتجوز في النصف الأول من السنة".

وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الفتاة التي سيتزوجها من خارج الوسط الفني  تعمل في مجال "الفاشون".

يذكر أن النجم أحمد سعد، حل ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم" في ليلة رأس السنة

وكانت مفاجأة الحلقة هي ظهور خطيبته علياء بسيوني معه لأول مرة، فيما استمرت السهرة على مدار ثلاث ساعات، من التاسعة والنصف مساء، حتى الثانية عشر والنصف صباحاً.

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