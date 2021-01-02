نجم بروسيا دورتموند مطلوب في تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي انضم إلى سباق التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة الصن البريطانية إلى أن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا ارتبط طوال الفترة الماضية بالعودة إلى إنجلترا عبر بوابة مانشستر يونايتد لكن مسئولي بروسيا دورتموند رفضوا التخلي عنه في صيف 2019 بمقابل أقل من 120 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يعد من أحدث الأندية المنضمة إلى سباق التعاقد مع النجم الإنجليزي في الصيف المقبل، حيث لا ينوي بروسيا دورتموند بيع نجمه الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سانشو يعتبر أحد مواليد شمال لندن لكنه أمضى سنوات طويلة داخل أكاديمية مانشستر سيتي منذ أن بلغ السابعة من عمره.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن سانشو سبق له الاعتراف في الموسم الماضي بأنه كان أحد مشجعي تشيلسي في طفولته مما يجعل مهمة مسئولي البلوز سهلة لإقناعه بالإنضمام لهم.



