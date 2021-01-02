أحمد بلال: بيراميدز لن يتوج ببطولة هذا الموسم

السبت 02/يناير/2021 - 04:57 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


حقق فريق بيراميدز الفوز أمس على نظيره الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدفين فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

وعلق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى فريق نادي بيراميدز بالنسخة الجارية بعد ضم عدد كبير من اللاعبين الخبرات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز مستواه صفر فنيا وبدنيا وغير قادرين غلى حصد أية بطولات في النسخة الجارية".

وشدد:" رغم كل تلك الأسماء الا ان بيراميدز لن يقدر على حصد اي بطولة".

وكان كل من عبدالله السعيد ورمضان صبحي وإيريك تراوري سجلوا أهداف بيراميدز فى مرمي الإنتاج الحربي.

أخبار تهمك

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

مبلغ خرافي.. الزمالك يحدد سعر الاستغناء عن مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ وائل الإبراشي من داخل المستشفى

منذ حوالي 4 ساعات

محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم أول صفقاته في 2021

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يغادر معسكر الفريق بسبب وفاة والدته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

11:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»