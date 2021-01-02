تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة هويسكا في الدوري الإسباني

السبت 02/يناير/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
 


يحل فريق برشلونة بقيادة مدربه رونالد كومان، ضيفا ثقيلا على نظيره هويسكا، يوم الأحد المقبل 3 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني. 

واستقر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام هويسكا، ويأتي التشكيل المتوقع للبارسا كالتالي :-

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

خط الدفاع: ديست - لانجليت - أراخو - جوري ألبا. 

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - جريزمان.

وسوف تقام المباراة بين برشلونة وهويسكا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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