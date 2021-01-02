محمد عبدالواحد: الزمالك خسر هذه الصفقة

السبت 02/يناير/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر


انتهت مواجهة النادي الأهلي ونظيره وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأشاد محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق الكرة بنادي وادي دجلة، بمستوى أمير عادل، لاعب دجلة الحالي.

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك خسر خدمات أمير عادل فهو لاعب جيد وما يقدمه مع دجلة ليس مستواه كاملا ولكن انتظروا منه المزيد".

وأتم: "وادي دجلة قدم مباراة قوية أمام الأهلي ونجح في تهديد مرمى الأهلي في أكثر من كرة، ونجحنا في السيطرة على مراكز القوى للأهلي وعلى رأسهم محمد شريف".

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