ريهام عبد الغفور لـ"الفجر الفني":" تحمست لـ"ربع قيراط" لأن الدور حقيقي.. شخصية "منى" تشبهني في التفاني للأسرة.. وهذا سبب غيابي عن مهرجان الجونة "حوار"

في البداية.. ما الذي حمسكِ لتقديم حكاية "ربع قيراط" ؟



ما أصعب المشاهد التي واجهتك في "ربع قيراط" ؟



ما مفهوم الحب لدى شخصية "منى" وريهام عبد الغفور ؟



ما أوجه الشبه من شخصيتك الحقيقية وشخصية "منى" بالمسلسل ؟



كيف استقبلتي رد فعل الجمهور على حكاية "ربع قيراط"؟



هل تحرصين على استشارة والدك في الأدوار التي تُعرض عليكي؟



أدي غيابك عن حضور مهرجان الجونة في دورته الرابعة لعام 2020 إلى إثارة الكثير من التساؤلات فما السبب؟



إذا عرض عليكي دور مثل "منى" .. هل ستكررين هذه التجربة؟



بعد نجاح "ربع قيراط".. هل هناك أعمال جديدة تستعدي لها الفترة المقبلة ؟











موهبة استثنائية وحالة خاصة على الساحة الفنية ، تمتلك القدرة على أن تخلق متعة حقيقية للمُشاهد جعلتها واحدة من أقوى وأنجح نجمات جيلها، حديثنا عن الفنانة المبدعة ريهام عبدالغفور التي تألقت مؤخرًا في قصة "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، وحققت خلالها نجاحاً كبيرًا بشهادة الجمهور والنقاد.وفتحت " ريهام عبدالغفور" قلبها في حوار خاص لـ "الفجر الفني" تحدثت خلاله عن أسباب مشاركتها في حكاية "ربع قيراط" وردود الأفعال على المسلسل وأوجه الشبه بين شخصيتها الحقيقة وشخصية "منى" بالعمل ، كما كشفت العديد من الأمور الآخرى التي تسردها السطور التالية.تحمست للدور لأنه حقيقي يلمس أي شخص ومشاعره كثيرة وفياضة ، ورأيت شخصية 'منى' في الكثير من الشخصيات القريبة مني.إضافة إلي ذلك أن قصة هذه الحكاية جيدة وجاذبة لأي فنان ، كما أن فكرة المسلسل الذي يحتوي على خط درامي واحد مبتكرة جداً ومميزة حققت نجاحاً كبيراً بالآونة الآخيرة ، فصناع العمل اهتموا بكل تفاصيله ليخرج بشكل قوي ومتفرد.من أصعب المشاهد التي واجهتني والتي لا يمكن أن أنساها مشهد مواجهتي مع أحمد وعندما قلت له ضمن أحداث المسلسل جملة " كان ناقصك ايه" .وأيضاً مشهد جدتي التي تحدثت خلاله عن الفرق بين الزواج والطلاق قديماً وفي وقتنا الحالي.مفهوم الحب لدىَّ "منى" مثل مفهوم الحب لدىّ وهو الحب والإخلاص والتفاني وهذا دائما لا يتقابل بالتقدير لكنه موجود.أنا أشبه شخصية "منى" في الكثير من الأمور منها حبي لأولادي وزوجي وعلاقتي بهم والتفاني للأسرة.التفاعل كان شديد وردود الأفعال كانت عظيمة جداً وهذا يدل علي النجاح وممتنة لربنا فالتوفيق دائما من عند ربنا وسعيدة جداً بهذا النجاح وأتمني أن أكون دائماً عن حسن ظن الجمهور.بالفعل أحرص على استشارة والدي في الأدوار المعروضة عليّ ، ودائما يحرص والدي على رؤية الأعمال التي أشارك فيها ثم يخبرني عن رأيه.سبب غيابي عن مهرجان الجونة هو أن المهرجان أُقيم في وقت غير الوقت الذي يُقام فيه كل عام بإلاضافة إلي أنني كان لديّ ارتباطات أُسرية.أنا لا أحب التكرار وأنا أتمرد أن أكون نمطية أو مكررة فأحاول على قدر المستطاع تقديم كل ما هو جديد ومتنوع وأن أحافظ على مصدقيتي لدى الجمهور.يوجد أعمال جديدة الفترة المقبلة لكني لا يمكن الإفصاح عنها لأنني لم أتعاقد عليها بشكل رسمي.