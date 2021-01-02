طارق يحيى يكشف السر وراء رسائل ساسي













كشف طارق يحيى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، السر وراء ما يكتبه فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء، وحقيقة تمرده على إدارة النادي.





وعبر عن غضبه من هذه الأنباء، مؤكدا أنه يتعجب من الذين يقومون بالهجوم على ساسي بحجة أنه يتمرد على الزمالك كما أشيع.





وأشار إلى أن كل ما ورد غير صحيح، بدليل أن ساسي يقوم بأداء تدريباته مع الفريق بشكل طبيعي، ولم يقم بإبداء اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة سموحة السابقة.





وأكد أن السبب الرئيسي وراء ما كتبه ساسي ليس لها علاقة بمستحقاته المالية لأنه حصل عليه.



