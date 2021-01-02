إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا المستجد
السبت 02/يناير/2021 - 02:13 ص
أكد المكتب الإعلامي لعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، خبر إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها أمس.
وقال بيان صادر عن المكتب اليوم أن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.
واختتم موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبًا منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.
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