موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

















يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.



