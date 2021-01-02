طارق يحيى: شيكابالا ضرب مثلا للوفاء

السبت 02/يناير/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أشاد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، بموقف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد تجديد عقده "على بياض".

وكان الزمالك أعلن عن تجديد عقد شيكابالا، مؤكدا أنه لم ينظر للقيمة المالية التي يحصل عليها، الأمر الذي اعتبرته الجماهير خطوة جيدة من القائد.

وأكد يحيى في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن جماهير النادي شعرت بالطمأنينة بعد تجديد عقود رباعي الفريق، شيكابالا وجنش وأحمد فتوح ويوسف أوباما.

وأشار إلى أن شيكابالا ضرب مثلا للوفاء والانتماء وحب الكيان، موضحا أنه لا يعلم القيمة المتواجدة في العقد الجديد، وفضل التوقيع "على بياض" حبا منه في الاستمرار مع الزمالك.

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