تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

السبت 02/يناير/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، رافائيل فاران، إدير ميليتاو، داني كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز.

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