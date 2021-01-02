برشلونة يحسم أول صفقاته في 2021

السبت 02/يناير/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت وسائل إعلام عالمية أن برشلونة الإسباني توصل لإتفاق كامل مع الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الإنضمام إليه عقب نهاية الموسم الحالي.
وأفاد الصحفي الموثوق جداً فابريزيو رومانو مراسل شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن جارسيا سينتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مجانًا عقب إنتهاء عقده.
وأوضح فابريزيو رومانو أنه في حالة أراد برشلونة التعاقد مع جارسيا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فإنه سيتوجب على مسئولي النادي الكتالوني التفاوض مع مانشستر سيتي.
وأشار فابريزيو رومانو إلى أن إريك جارسيا البالغ من العمر 19 عامًا من خريجي برشلونة وإنتقل إلى مانشستر سيتي في 2017 ولعب مع الفريق الأول للمان سيتي 30 مباراة فقط. 

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