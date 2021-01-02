برشلونة يحسم أول صفقاته في 2021





كشفت وسائل إعلام عالمية أن برشلونة الإسباني توصل لإتفاق كامل مع الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الإنضمام إليه عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفاد الصحفي الموثوق جداً فابريزيو رومانو مراسل شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن جارسيا سينتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مجانًا عقب إنتهاء عقده.

وأوضح فابريزيو رومانو أنه في حالة أراد برشلونة التعاقد مع جارسيا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فإنه سيتوجب على مسئولي النادي الكتالوني التفاوض مع مانشستر سيتي.