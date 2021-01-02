نجم الزمالك يغادر معسكر الفريق بسبب وفاة والدته

السبت 02/يناير/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستعد الزمالك لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم على ستاد بتروسبورت.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غادر معسكر فريقه في القاهرة قبل مواجهة إنبي بسبب وفاة والدته.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حازم إمام والدته توفت منذ قليل وهو غادر معسكر فريقه".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة إنبي مساء يوم السبت على ستاد بتروسبورت، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويذكر أن نادى الزمالك حقق الفوز على سموحة ضمن مباريات الجولة الماضية بهدفين دون رد.

أخبار تهمك

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ وائل الإبراشي من داخل المستشفى

منذ أقل من نصف ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

مبلغ خرافي.. الزمالك يحدد سعر الاستغناء عن مصطفي محمد

منذ ساعة و 14 دقيقة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي ولاعبي وادي دجلة عقب نهاية المباراة

منذ حوالي 4 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قائد الأهلي يعلق على صفقة الأحمر الجديدة

منذ 43 دقيقة

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

07:38 م

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

11:03 م

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»