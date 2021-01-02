في شهرها التاسع.. إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بكورونا بكفر الشيخ
السبت 02/يناير/2021 - 05:54 ص
عمرو الشامي
تمكن الفريق الطبي بمستشفي عزل قلين بمحافظة كفر الشيخ، من إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في شهرها التاسع، واستقرت حالة الأم والطفل بعد إجراء العملية بنجاح حسب توجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
وقد قام الفريق الطبى بالمستشفي والمكون من الدكتور خليل منصور، مدير المستشفى، والدكتور عاصم عزب، اخصائي التخدير، والدكتور سيد علوان، اخصائي النساء والتوليد، وفريق التمريض بقسم العمليات، بإجراء تلك العملية.
يذكر أن عملية الولادة تلك هي الرابعة بذات المستشفي، وسط إشادات بمجهود الأطباء هناك الذين أجروا جميع العمليات بنجاح بالتنسيق مع مديرية الصحة.
وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.
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