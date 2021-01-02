تداول مقطع لتيم حسن أثناء انهياره من البكاء في جنازة المخرج الراحل حاتم علي

السبت 02/يناير/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور ظهر من خلالها الممثل السوري ​تيم حسن​ وهو منهار بالبكاء أثناء مشاركته في تشييع ودفن جثمان المخرج السوري الراحل ​حاتم علي​.

شارك في مراسم التشييع الكثير من الفنانين والمخرجين والكتّاب في سوريا إضافة إلى عدد كبير من الناس.

يذكر أن حاتم علي توفي قبل يومين بشكل مفاجئ، جراء إصابته بأزمة قلبية فارق على أثرها الحياة في أحد مستشفيات مصر عن عمر 58 عاماً.

يذكر أنه سبق لتيم أن شارك حاتم بأعمال عديدة منها: "الملك فاروق، التغريبة الفلسطينية، ملوك الطوائف، ​صقر قريش​، صراع على الرمال.

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