ماغي بو غصن غاضبة بسبب رصاص الاحتفالات بالعام الجديد!

السبت 02/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


شنت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ هجوما حادا على الأشخاص الذين قاموا ​بإطلاق الرصاص​ الكثيف أمس في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، وذلك احتفالا بحلول العام الجديد، ونجم عن هذا الرصاص، فقدان أشخاص حياتهم.

وعلقت ماغي على الأمر من خلال صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي وتوجهت لمطلقي الرصاص قائلة : "الرصاص احتفالا مبارح كان متل الشتي. على شو عّم تقوصوا؟ ع كورونا او عالسنة يلي مرقت؟ ما حزرتوا قوصتوا على ناس قتلتوهن واصبتوهن بلا ولا ذنب. انتو شووووو".

يذكر أن ماغي كانت قد تألقت في رمضان المنصرم، من خلال مسلسل أولاد آدم ولاقت نجاحًا كبيرًا.

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