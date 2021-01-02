قائد الأهلي يعلق على صفقة الأحمر الجديدة

السبت 02/يناير/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أعلن النادي الأهلي عن ضم والتر بواليا مهاجم نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وعلق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على تعاقد النادي الأهلي مع واتر بواليا، مهاجم نادي الجونة، لمدة 4 سنوات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تعاقد النادي الأهلي مع واتر بواليا عامل زي البطيخة متعرفش هيبقى كويس ولا لا".

وتابع: "الأهلي تعاقد مع واتر بواليا من خلال مستواه مع الجونة ولكن محدش يعرف هيعمل أيه مع الأهلي".

وأتم: "واتر بواليا من أفضل اللاعبين في الوقت الجاري وأتمنى أن يكون إضافة قوية إلى صفوف النادي الأهلي".

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