هيفاء وهبي تودع 2020 برسالة قاسية

السبت 02/يناير/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي،​ عن غضبها من عام 2020، لأنها شهدت فيها الكثير من الأحداث المؤلمة والخيبات وانكشف لها بعض الناس على حقيقتهم والذين كانت اعتقدت أنهم أناس طيبون .

وعبّرت هيفا بغضب عبر إنستجرام قائلة: "كانتِ سنة صعبة كتير علينا جميعاً. ‎خسرنا فيها ناسنا وبيوتنا وبلدنا! ‎بس بنفس الوقت عرفنا قيمة نعم كثيرة الله انعمها علينا اهمها الصحة! مين وقف معنا وقت الشدة ومين بيحبنا من غير مصلحة مؤذية! واكيد ربنا كان له حكمة بكل شي صار معنا".

وأضافت: "ظهر لي ناس نظيفة وحقيقية بشكر لله على وجودهم جمبي! ومشيت من حياتي ناس مليانة سم وسخ !‎اتغيرنا واتغيرت أولوياتنا !‎يارب يا 2020 تكون روحتك بلا رجعة ".

واختتمت: "‎بكره كل شي بيذكرني فيكي، ‎بكره الإستلشاق بالثورة، ‎بكره انفجار المرفأ، بكره الكذابين والسراقين، ‎بكره كورونا، ‎بكره السياسة ‎وبتمنى 2021 تجبلنا الأمل والأمان والصحة والبحبوحة ‎يا رب تتحقق أمانيكم وكل سنة وانتوا بخير".

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