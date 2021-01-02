مانشستر يونايتد يضغط على ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي

السبت 02/يناير/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
وكالات
تقاسم فريق مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع فريق ليفربول، وذلك عقب فوزه على ضيفه أستون فيلا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله أنتوني مارسيال في الدقيقة 40، وتعادل أستون فيلا بهدف سجله بيرتران تراوري في الدقيقة 56، ثم سجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليفربول، الذي يواجه ساوثهامبتون يوم الاثنين المقبل، في المقابل تجمد رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز السادس.

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