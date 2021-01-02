الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وتحذر من هذه الظاهرة

السبت 02/يناير/2021 - 01:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 2 يناير 2021، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وتحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وتحذر من هذه الظاهرة

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