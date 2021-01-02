محمد موسى: وثائق ومستندات فضحت الفساد المالي داخل قنوات الإرهابية

السبت 02/يناير/2021 - 07:34 ص
محمد موسى
محمد موسى
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى إن هاشتاج تحت اسم "فضيحة_ رواتب_ مكملين" القناة الإخوانية التي تبث من تركيا بهدف ضرب الاستقرار في مصر ودعم تنظيم الإخوان الإرهابي، تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر" في مصر، خلال العام المنتهي 2020.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هذا الهاشتاج انتشر بعد الفضائح المدوية اللي كشفت عن مستندات ووثائق خاصة برواتب بعض عناصر تنظيم الإخوان العاملين في قناتي "الشرق" و"مكملين"، أحدثت اتهامات وانشقاقات داخل التنظيم الإرهابي بسبب الخلاف على تقسيم دولارات التمويل القطري "النتن".

وتابع: "خلينا نتفق أن كل الفضايح دي ساهمت في حدة الانقسام والانشقاق داخل الصف الإخواني، عقب سقوط القائم بأعمال المرشد العام للإخوان الإرهابي محمود عزت في قبضة الشرطة".

وأردف: "الوضع لم يختلف كتير في قناة العربي الجديد وشوفنا التلاسن والشتايم بين الإخواني السكري محمد ناصر وبين نعناعه شو الشهيرة بجو شو، وهما بيلحقوا على بعض زي النسوان في برامجهم وبيعايروا بعض بفضايحهم نعناعة شو، هذا الشاذ أبو بوكسر عليه خط أحمر هو كمان في حكاية التمويلات".

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