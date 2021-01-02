محمد موسى يكشف رواتب مذيعي القنوات الإرهابية (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن وقائع الفساد المالي داخل قنوات "الإرهابية" التي تبث من تركيا، كانت مسار جدل خلال العام المنتهي 2020، بين صفوف العاملين بها.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن العاملين بتلك القنوات تحدثوا عما وصفوه بـ"ممارسات مشبوهة" داخل القناة وفساد مالي" لصالح لوسي الشهيرة بمعتز مطر وعدد من المذيعين والملاك، في القوت اللي بيعاني صغار الموظفين من ضيق الحياة".





وتابع: "لو تفتكروا أن العاملين بالقناة قاموا بالسيطرة على الموقع الرسمي، وكذلك صفحة القناة على موقعي تويتر وإنستجرام، لنشر مقدار رواتبهم وإثبات أن أصحاب القنوات الإخوانية يسرقون التمويلات في جيوبهم".





ونشر العاملون بالفعل عقد المذيع الإخواني "لوسي" الشهير بـ"معتز مطر"، والتي كشفت التسريبات أنه يتقاضي نحو 60 ألف دولار شهريا.



