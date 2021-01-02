ميسي جاهز للانقلاب على برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني ازداد قوة بشأن حسم مستقبله في الموسم المقبل، حيث أصبح بإمكانه الانقلاب على النادي الكتالوني بشكل رسمي وإنهاء مسيرته في قلعة الكامب نو إذا أراد.





وأوضحت التقارير الصحفية أن ميسي يستطيع بحلول اليوم الأول من يناير 2021 التوقيع لأي نادي من أجل الانتقال إليه مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي في يونيو المقبل وذلك من أجل دخوله الفترة الحرة من عقده أي الأشهر الـ 6 الأخيرة.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ميسي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى الصيف المقبل ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.





وأفادت التقارير الصحفية بأن ميسي ارتبط بالانتقال إلى أكثر من نادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي.





وألمحت التقارير الصحفية أن ميسي يتعافى حاليًا من إصابة في الكاحل ويطمح في اللحاق بمباراة برشلونة المقبلة أمام هويسكا في بطولة الدوري الإسباني.



