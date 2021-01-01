سوبر كلاسيكو مرتقب بين بوكا جونيورز وريفر بليت

يشهد مساء السبت - فجر الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين بوكا جونيورز وريفر بليت في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.





ولكن مدربا كلا الفريقين يخططها للدفع بتشكيل بديل لكي يستريح اللاعبون الأساسيون قبل نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، البطولة القارية الأعرق للأندية في أمريكا الجنوبية، الأسبوع المقبل.









وسيستقبل ريفر بليت الثلاثاء 5 يناير (كانون الثاني) بالميراس البرازيلي، بينما سيلعب بوكا جونيورز في اليوم التالي أمام سانتوس البرازيلي في لا بومبونيرا.







وقبلها سيلتقي الفريقان وجها لوجه ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة كأس دييغو مارادونا (الدوري الأرجنتيني).







وقبل جولتين على الختام، يتقاسم بوكا وريفر صدارة المجموعة الأولى ولكل منهما سبع نقاط، يليهما أرخنتينوس جونيورز (4 نقاط)، وإندبنديينتي وهوراكان (3 نقاط) وآرسنال (نقطة).







وسيسهل الانتصار على الفريق الفائز مهمته في الوصول للنهائي، لكنه أيضاً لن يضمن له هذا المكان.







ولهذا الأمر ولعدم وجود فرصة للراحة، يخطط ميجل أنخل روسو (مدرب بوكا جونيورز) ومارسيلو جاياردو (مدرب ريفر بليت)، لإجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية.







ويمتلك بوكا، حامل لقب الدوري الأرجنتيني، أفضلية في الأهداف (+4 مقابل +3 لريفر) وبهذا الشكل لن يرى التعادل في لابومبونيرا نتيجة سيئة.







ويخطط مدرب بوكا لإراحة نجم الفريق، المخضرم كارلوس تيفيز (36 عاماً) للوصول بحال جيدة لموقعة اللييبرتادوريس، لكن "الأباتشي" طلب من مدربه روسو اللعب أيضا أمام ريفر بليت.







بينما تؤكد كل المؤشرات أن ريفر بليت، الذي سيحظى بيوم راحة أقل، سيدفع بفريق من البدلاء والشباب.







وغادر عن صفوف الفريق، لوكاس براتو، المهاجم الملقب بـ"الدب"، والذي كان قد فقد مكانه كأساسي، متوجهاً إلى هولندا للعب بصفوف فاينورد.