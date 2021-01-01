عمرو سمير "دونجا" لاعب المنيا يحتفل بخطوبتة

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احتفل اللاعب عمرو سمير الشهير بدونجا لاعب البنك الاهلي السابق والمنيا الحالي بخطوبه علي منه ايهاب نجلة ايهاب زوام صاحب إحدى شركات السياحة، في جو عائلي مبهج.



ويتقدم " الفجر الرياضي " بالتهنئة للاعب عمرو دونجا، بمناسية الخطوبة السعيدة.



ويعد دونجا من مواليد 1992 ولعب من قبل في العديد من الأندية الكبرى قبل التوقيع للمنيا مطلع الموسم الحالي.