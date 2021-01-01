عمرو سمير "دونجا" لاعب المنيا يحتفل بخطوبتة
الجمعة 01/يناير/2021 - 11:31 م
الفجر الرياضي
احتفل اللاعب عمرو سمير الشهير بدونجا لاعب البنك الاهلي السابق والمنيا الحالي بخطوبه علي منه ايهاب نجلة ايهاب زوام صاحب إحدى شركات السياحة، في جو عائلي مبهج.
ويتقدم "الفجر الرياضي" بالتهنئة للاعب عمرو دونجا، بمناسية الخطوبة السعيدة.
ويعد دونجا من مواليد 1992 ولعب من قبل في العديد من الأندية الكبرى قبل التوقيع للمنيا مطلع الموسم الحالي.
ويتقدم "الفجر الرياضي" بالتهنئة للاعب عمرو دونجا، بمناسية الخطوبة السعيدة.
ويعد دونجا من مواليد 1992 ولعب من قبل في العديد من الأندية الكبرى قبل التوقيع للمنيا مطلع الموسم الحالي.