عمرو سمير "دونجا" لاعب المنيا يحتفل بخطوبتة

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
احتفل اللاعب عمرو سمير الشهير بدونجا لاعب البنك الاهلي السابق والمنيا الحالي بخطوبه علي منه ايهاب نجلة ايهاب زوام صاحب إحدى شركات السياحة، في جو عائلي مبهج.

ويتقدم "الفجر الرياضي" بالتهنئة للاعب عمرو دونجا، بمناسية الخطوبة السعيدة.

ويعد دونجا من مواليد 1992 ولعب من قبل في العديد من الأندية الكبرى قبل التوقيع للمنيا مطلع الموسم الحالي.

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

سيد عبد الحفيظ يتعرض على حكم مباراة الأهلي ودجلة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ 42 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يكشف أسباب تراجع أداء الأهلي أمام وادي دجلة.. ورأيه في والتر بواليا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ يوم

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي ولاعبي وادي دجلة عقب نهاية المباراة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

11:03 م

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

07:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»