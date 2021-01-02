عمرو أديب: حضور السيسي القمة الخليجية أمر وارد (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 12:20 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من المقرر عقد القمة الخليجية يوم 5 يناير، وهناك أخبار متداولة عن إمكانية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا: هذا أمر وارد.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك أطراف تتوقع أنه قد يكون هناك بداية مصالحة مع قطر خلال هذه القمة، ولكن اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لهذه القمة لم يعطي هذا الانطباع، حيث أن وزير خارجية قطر لم يحضر الاجتماع.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر كون أن مصر إحدى الدول التي بينها وبين قطر مشكلات، لافتا إلى أن السعودية عندما كانت تتحدث عن المصالحة مع قطر الفترة الماضية.

وعن رأيه في المصالحة مع قطر، عقب: "لو قطر بعدت عن اللي بتعمله معانا، هنرجع اخوات وحبايب"، متسائلا: "ماذا سيحدث في قطر إذا جعلت علاقتها مع الدول عادية بدون مشكلات أو تحريض؟".

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