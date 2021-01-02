موسى: "نعناعة شو" يتقاضى 50 ألف دولار شهريا بخلاف راتبه

قال الإعلامي محمد موسى، إن هناك معلومات مؤكدة تفيد أن جو شو الشهير بـ"نعناعة" يتقاضى شهريا 50 ألف دولار تدخل إلى حسابه، كهبة دائمة من الخزانة القطرية، بعيدًا عن مرتبه في قناة العربي الجديد.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أن ده بخلاف الأموال اللي بتروح لأهله هنا في مصر في كفر عوض عن طريق بعض الإخوان واللي بتصل إلى 5 آلاف دولار شهريًا".



