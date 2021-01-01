موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لمواصلة عروضة الجيدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حينما يواجه البنك الأهلي بالجولة السادسة.

موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي بالجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة المُقبلة 8-1-2021.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز قد حقق فوزا صعبا على الانتاج الحربي 3-2 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المركز الـ5 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 7 نقاط.


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