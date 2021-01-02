أسعار الذهب اليوم السبت 2-1-2021

الاقتصاد

أسعار الذهب تستقر في مصر..وعيار 21 بـ 827 جنيه الجمعة 01/يناير/2021 - 02:35 م

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استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، مع استقرار أسعار المعدن الأصفر عالمياً مع تعطل البورصة الدولية للذهب.





أسعار الذهب فى مصر:









سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 827 جنيهًا .





وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 708.75 جنيهات.





وسعر الجرام عيار 24 نحو 942.75 جنيهًا.





سعر الجنيه الذهب نحو 6616 جنيهًا.



