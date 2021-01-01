زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستواجه سيلتا فيجو، مساء غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت قائمة الملكي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال، رفائيل فاران، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، مارتين أوديجارد، إيسكو ألاركون.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز.

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