بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
عاد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملف التعاقد مع أحد الأهداف القديمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث المارد الأحمر، التوقيع مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي، بعد فشل التعاقد مع جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، بالفترة الأخيرة.

وكان الفريق الجنوب إفريقي، أصدر بيان رسمي خلال الأيام الماضية أكد فيه فشل رحيل سيرينو، لعدم التوصل لاتفاق مادي بين الطرفين.

ويسعى النادي الأهلي، للتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق ستاندرليج البلجيكي، من أجل تدعيم خط هجومه.

يذكر أن الأهلي أعلن بالأمس التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، لينضم لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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