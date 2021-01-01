الصين: سلالة كورونا الجديدة لا تؤثر في مفعول لقاحنا المضاد للفيروس

أعلن مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في الصين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر في مفعول لقاح مضاد للسلالة الأم من كورونا أجازته الصين أمس للاستخدام العام.

وقال المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها شو وينبو، ردًا على سؤال حول تأثير اللقاح على هذا النوع من السلالات: "ليس هناك ما يدعو للذعر".

وأضاف: "السلالة المتحورة، بالمقارنة بالسلالات المتحورة السابقة، لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض".

وأشار وينبو إلى أنه لم يتم رصد أي تأثير للسلالات على فاعلية التطعيم.

ومنحت الصين ترخيصًا للقاح الذي أنتجته وحدة تابعة لشركة "سينوفارم" التي تدعمها الدولة، بعد يوم من أنباء عن رصد أول حالة إصابة بسلالة منتشرة في بريطانيا، لشخص قادم من الخارج.