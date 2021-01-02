إبراهيم عيسى: افتتاح المتحف الكبير سيكون حدثا عظيما

واصل الإعلامي والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى رصد أبرز أحلام المصريين في عام 2021، موضحا إن الحلم الـ 16، تزوير الكتب، فهي الظاهرة الأبشع، وغير موجودة فى أي دولة ذات احترام للقانون والثقافة والإبداع والملكية الفكرية، فنحن نبيعها على الأرصفة والطرقات بشكل طبيعى، ولا تتحرك الدولة، ونخسر 300 مليون جنيه سنويا، ولكن الدولة تحمي مسلسلات رمضان فقط.





وتابع، في "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، الحلم الـ 17 أن نفتح الباب أمام تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، فهناك جمارك ورقابة وضرائب والدواعي الأمنية، فهذه ثروة محرومين منها، بينما المغرب استوعبت عجزنا عن أننا دولة سياحية، فمنذ 2011 كانت المغرب تتحصل سنويا على 11 مليون دولار أرباح تصوير الأفلام بحصيلة 38 فيلم، بينما فى 2019، هناك 98 فيلم أجنبي تم تصويرها فى المغرب، بأبراح 80 مليون دولار.



