إبراهيم عيسى: افتتاح المتحف الكبير سيكون حدثا عظيما
السبت 02/يناير/2021 - 08:03 ص
داليا الحسين
واصل الإعلامي والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى رصد أبرز أحلام المصريين في عام 2021، موضحا إن الحلم الـ 16، تزوير الكتب، فهي الظاهرة الأبشع، وغير موجودة فى أي دولة ذات احترام للقانون والثقافة والإبداع والملكية الفكرية، فنحن نبيعها على الأرصفة والطرقات بشكل طبيعى، ولا تتحرك الدولة، ونخسر 300 مليون جنيه سنويا، ولكن الدولة تحمي مسلسلات رمضان فقط.
وتابع، في "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، الحلم الـ 17 أن نفتح الباب أمام تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، فهناك جمارك ورقابة وضرائب والدواعي الأمنية، فهذه ثروة محرومين منها، بينما المغرب استوعبت عجزنا عن أننا دولة سياحية، فمنذ 2011 كانت المغرب تتحصل سنويا على 11 مليون دولار أرباح تصوير الأفلام بحصيلة 38 فيلم، بينما فى 2019، هناك 98 فيلم أجنبي تم تصويرها فى المغرب، بأبراح 80 مليون دولار.
وأردف، الحلم الـ 18،أن نفتتح أعظم مشروع حضارى فى الانسانية، وهو المتحف الكبير، فسيكون حدث عظيم يحسب للدولة المصرية، ويحسب لمبارك ووزير الثقافة، أنهما وضعا بذرته، والحلم الـ 19، أن نكمل مشروع انهاء قوائم انتظار المرضى، ومبادرة الرئاسة في ذلك تنجح، والحلم الـ 20، ميزانية حقيقية للبحث العلمى، والاهتمام به، لأنه أغلبها بنود ليس لها علاقة بالبحث العلمى نفسه، لأن هذا وقت العلم بإمتياز، أما الحلم 21، أن نهتف جميعا فى هذا العام، و"وداعا للجائحة"، فالمقاطعة الصينية التى ظهر بها فيروس كورونا "ووهان" تحتفل ببداية عام جديد.
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