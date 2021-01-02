بعد التصريحات الأثيوبية.. أديب: "مش عايزين ندخل مرحلة العداوة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مفاوضات سد النهضة وصلت "حارة سد"، حيث وضعت مصر شروطها والجانب الأثيوبي لم يمررها، لافتا إلى أن متحدث الخارجية الأثيوبي أجرى حوار منذ يومين وقال إن المصريين يريدون أن يشغلوا الناس بالإسلاميين الذين يقومون بسجنهم.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الخارجية المصرية لم تصمت على هذه التصريحات، مضيفا: "مصر مسكتتش"، معتبرا أن هذه التصريحات بداية لعلاقة صعبة مع أثيوبيا، متخوفا أن تصل العلاقة بين البلدين لمرحلة العداوة.



